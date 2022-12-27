محافظ الدقهلية يتابع الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بـ5 مراكز

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، برئاسة اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والتي من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بها، واستهدف الاجتماع بحث ومناقشة مدي توافر الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية عليها، سواء إقامة محطات مياه شرب أو محطات معالجة صرف صحي أو مجمع خدمات حكومية أو زراعية، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة، وذلك بمراكز ( بلقاس واجا والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة )، وقد حضر الاجتماع المهندسة ريهام عبد الشافي منسق حياة كريمة، واحمد عبد العليم مدير وحدة حياة كريمة، والمهندس محمد جلال مدير عام الأملاك.

بديوان عام المحافظة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية بالمحافظة، وقد أكد السكرتير العام في بداية الاجتماع الاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة للجهود التي تبذلها الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشار إليها واستعداداتها لتنفيذ مبادرة حياة كريمه بها في مرحلتها الثانية.

هذا وقد وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية عليها في كافة القطاعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ولابد من التنسيق بين كافة الجهات سواء كانت وحدات محلية أو مديريات خدمات وبين المجتمع المدني في هذا الشأن.

وأكد " المحافظ " علي أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فكما إنها تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تهدف في المقام الأول إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات وعلي جميع المستويات التنفيذية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهوريه "حياه كريمه"لتحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في مختلف القري المصريه ،وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعه المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.