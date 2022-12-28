"إعادة التدوير والتحول للأخضر".. ورشة عمل لذوى الهمم بمتحف الحضارة

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "إعادة التدوير والتحول للأخضر"، نظم المركز التدريب بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ورشة عمل لذوى الهمم من أصدقاء المتحف عن إعادة تدوير واستخدام الخامات من البيئة المحيطة، وذلك في إطار حرص المتحف على تفعيل دوره كمؤسسة ثقافية، تعليمية، حضارية، تهدف لرفع الوعي لدى المواطنين من جميع فئات المجتمع.

وأوضحت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل أن الورشة هي واحدة من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المتحف بصفة مستمرة، ضمن أهدافه ودوره التوعوي والمجتمعي نحو تعزيز مفهوم البيئة الخضراء وتغيرات المناخ التي يواجهها العالم، من خلال إلقاء المحاضرات وتنظيم ورش تعليمية وتطبيقية للأطفال والشباب، لتعليمهم الممارسات الخضراء وعملية إعادة التدوير وكيفية الحفاظ على البيئة وأهميتها للمجتمع و الإنسانية، مشيرة الى حرص المتحف على إشراك ذوي الهمم في جميع الأنشطة التي يقدمها المتحف كأحد أهم سياسة وأهداف المتحف لترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص وزيادة الوعي بفئات مثل ذوي الهمم والسعي لدمجهم في مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت الدكتورة مها سويلم مديرة إدارة التدريب، أنه خلال الورشة قام المشاركون بإعادة تدوير مجموعة من الخامات البلاستيكية الغير مستخدمة، وتعلم فن تحويلها إلى أصص زرع ملونة، والتي قاموا بزراعتها ببعض النباتات في حديقة المتحف، والتعرف على أنواع النباتات الموجودة بحديقة المتحف، وأهمية وجودها ودورها الهام في تقليل الانبعاثات والغازات الضارة.