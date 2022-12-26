القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة وعائلته يزورون المتحف القومى للحضارة

كتب محمد أسعد

وقام محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف باصطحاب السفير وعائلته في جولة داخل المتحف، تضمنت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة و قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية.



القائم باعمال السفير الامريكي

كما حرص السفير دانيال روبنستين على مشاهدة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ أحد أهم أيقونات المتحف والمعروض بقاعة العرض المركزية، لافتا إلى أن وجود التابوت ضمن مقتنيات المتحف هو خير شاهد على ثمار التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية والتي عملتا معا من أجل إعادة التابوت إلى وطنه الأم مصر وتسليمه في القاهرة في أكتوبر 2019، ليستقر بالمتحف القومي للحضارة المصرية ليصبح ضمن سيناريو العرض المتحفي له.

كما تضمنت الجولة، زيارة مركز الترميم، حيث اصطحابهم محمد وحيد، المدير التنفيذي لمركز الترميم والصيانة بالمتحف وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن مركز الترميم والمعامل الموجودة به والدور الهام التي تقوم به في حفظ وصيانة الآثار.

وأعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي خلال جولته عن إعجابه بما شاهده من كنوز داخل المتحف والتى تتسم بثراء وتنوع تاريخي يجذب أنظار الجميع، مشيدا بالموقع المتميز للمتحف وكنوزه المعروضة من مختلف الحقب التاريخية، وفى نهاية الزيارة حرص الدكتور أحمد غنيم على إهداء السفير هدية تذكارية.