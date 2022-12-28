أصحاب أكبر مكان فى القلب.. الرئيس السيسي يحتضن ذوى الهمم بـ"قادرون باختلاف".. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والمؤثرة لأبطال قادرون باختلاف خلال حضوره احتفالية النسخة الرابعة.

تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كلام الشابين مصطفي أحمد من "قادرون باختلاف"، وبطل السباحة، وجنات محمود بطلة سباحة من "قادرون باختلاف"، قائلا: "أنا بحبكم جدا.. هقول لكم على حاجة وليكم للناس في مصر.. شوفوا.. مش بتقولوا لينا مكان.. أنتم أصحاب المكان.. انتم.. وانا مش بجامل والله.. والله ما بجامل و بقول كلام لطيف.. اللى يعرف الحقيقة ويجي يوم يتمني يبقي معاكم.. بس ساعتها قولوا ليكم مكان".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الرابعة من حفل "قادرون باختلاف" على تسهيل كافة الإجراءات للمشاركين من أصحاب الهمم في البطولات الرياضية الدولية.

وقدم الإعلامى سيف زاهر، أحد الشباب الأبطال خلال حفل "قادرون باختلاف".

وقال الشاب: أنا اسمى على محمد على عندى 21 سنة بطل سباحة في نادى شباب الجزيرة وبحب الكورة وبحلل الماتشات، وتساءل سيف: يعنى ممكن تحلل معانا؟ ليرد الشباب: طبعا.

أعرب الشاب على محمد علي عن أمنيته فى أن يكون مذيعا، ليرد عليه الرئيس السيسى: يا علي كان ممكن نشوف فقرة عن أحد ماتشات كأس العالم اللى فات وتقولنا فيها كلمة ويبقا قدمناك للدنيا كلها".

شدد الرئيس قائلا: "مصر بتعدي وبتنجح بفضل الله.. وهتبقي قد الدنيا إن شاء الله.. لازم نعرف كده إن شاء الله".

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عرض فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات "قادرون باختلاف"، قائلا: "هقول لأبو ياسين.. مش هقول لافت نظري.. أنا عارف أن كل اب مش حتي اللى عنده موقف الاختلاف ده.. أي اب وأم كمان يبقوا دايما بيفكروا في ابنهم وبناتهم.. أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ".. كل خطوة وكل نفس في الكون محسوب ومقدر.. والدنيا ماشية بقالها الاف السنين.. بكل حاجة.. لا ده خلص ولا ده راح.. وده مش معناه أن الدولة ملهاش دور.. ولما اتكلمنا عن صندوق "قادرون باختلاف".

وقرر الرئيس السيسي إنهاء كلمته بعدها من أجل استكمال فعاليات الاحتفالية، نظرا لتواجد أحد الشابات من ذوي الهمم على المسرح.

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاهدة فيلم تسجيلي عن تضحيات وبطولات "قادرون باختلاف"، ضمن فعاليات الاحتفالية الرابعة.

وتحدث والد أحد الشباب خلال الفيلم التسجيلي باكيا: "أنا خايف علي ابني لو موت وسبته".

وشهدت فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "أبطال الحكاية"، والذي استعرض بطولات وتضحيات أصحاب الهمم ودور الأسرة في دعمهم.