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نائب "المؤهل المزور" يحرج الحزب الجمهورى داخل الكونجرس .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:39 ص
نائب "المؤهل المزور" يحرج الحزب الجمهورى داخل الكونجرس .. اعرف التفاصيل النائب الجمهوري المنتخب جورج سانتوس
كتبت نهال أبو السعود

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اعترف النائب الجمهوري المنتخب جورج سانتوس باختلاق تفاصيل حول دراسته الجامعية وعمله السابق أثناء حملته الانتخابية للكونجرس خلال الفترات النصفية لهذا العام ، مدعيًا كذباً أنه حصل على شهادة جامعية وحرف أعماله السابقة.

جاءت تعليقاته في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست بعد تقرير من صحيفة نيويورك تايمز سلط الضوء على التناقضات في قصة سانتوس ، بما في ذلك مزاعمه بأنه عمل لدى جولدمان ساكس وسيتي جروب وأنه تخرج من كلية باروخ بنيويورك

قال سانتوس لنيويورك بوست إنه "لم يعمل أبدًا بشكل مباشر" مع أي من الشركتين ، واكد إنه سيكون "أكثر وضوحًا بشأن ذلك" في المستقبل. كما قال إنه لم يتخرج من باروخ ، ولا "أي مؤسسة للتعليم العالي" ، على الرغم من ادعاءاته السابقة.

وتابع: "ذنوبي هنا تزين سيرتي الذاتية. أنا آسف".

وأصر سانتوس للصحيفة على أن الجدل لن يمنعه من "نجاح تشريعي جيد" عندما يشغل مقعده في الكونجرس رقم 118 الذي سينعقد في يناير.

وكسر صمته بشأن الاتهامات ، أجرى سانتوس أيضًا مقابلة أخرى أكد فيها أن "الكثير من الناس يبالغون في سيرهم الذاتية ، أو يلتفون قليلاً"، وقال: "أنا لا أقول إنني لست مذنبًا في ذلك ، بل أقول فقط ، لقد قمت بالكثير من العمل الجيد في مسيرتي أنا لست مجرمًا احتال على البلد بأكمله".

قلب سانتوس مقعدًا في مجلس النواب للحزب الجمهوري في نوفمبر لتمثيل أجزاء من لونج آيلاند وكوينز.

على الجانب الاخر قال الزعيم الديموقراطي القادم في مجلس النواب حكيم جيفريز (نيويورك) الأسبوع الماضي إن سانتوس "يبدو أنه احتيال كامل ومطلق - قصة حياته كلها مختلقة".

وكان محامي سانتوس قد وصف تقرير نيويورك تايمز الأسبوع الماضي بأنه "انفجار بندقية من الهجمات" وادعى أن تغطية أخباره كانت تهدف إلى "تشويه سمعته".

وقال سانتوس في مقابلة مع واشنطن بوست: "أشعر بالحرج والأسف لأنني قمت بتجميل سيرتي الذاتية أنا أعترف بذلك ... نحن نقوم بأشياء غبية في الحياة."

 


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