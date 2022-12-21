وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن "هذا القرار يضعف الآمال لدى الكثير من المهاجرين الأفغان الراغبين في الحصول على إقامة دائمة داخل الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، وصف المدافعون عن التشريع، هذه الخطوة بـ"الخيانة"، وأنها ستغضب حلفاء الولايات المتحدة في أي صراعات مستقبلية.