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لافروف: نزع السلاح الأوكرانى يجب أن يتم طوعا وإلا سيقوم الجيش الروسى بالمهمة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 08:57 ص
لافروف: نزع السلاح الأوكرانى يجب أن يتم طوعا وإلا سيقوم الجيش الروسى بالمهمة لافروف
موسكو (أ ش أ)

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أكد وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف أن مقترح موسكو بنزع السلاح الأوكرانى يجب أن يتم طوعا وبطريقة سلسلة.

وأضاف لافروف ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسى سيقوم المهمة إذا لم يبادر الغرب بذلك، مؤكدا أن نهاية الصراع في أوكرانيا مرتبط بمدى رغبة نظام كييف وواشنطن في إنهائه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا قادران على إيقاف الصراع في أي لحظة إذا أرادا ذلك، متهما النظام الأوكراني بمحاولة جر الولايات المتحدة والناتو إلى صدام مباشر مع روسيا.

كان نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل جالوزين، قال إن موسكو لا ترفض خيار التسوية السياسية فى أوكرانيا، لكنها لن تدخل المفاوضات بشروط كييف المسبقة.

وأضاف جالوزين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أن القصور التام في قرارات وإجراءات نظام كييف الحالي، الذي اشتهر سياسيوه بإهمالهم وعدم قدرتهم على التفاوض وكراهية روسيا الصارخة، أمر واضح".. وتابع قائلا "وعلى الرغم من أن روسيا لا ترفض خيار المفاوضات والحل السياسي للصراع، لكننا لن نتحدث بشروط مسبقة صرحت بها سلطات كييف، وكل شيء يعتمد الآن بشكل حصري على استعداد كييف وعملائها الغربيين لحل سياسي ودبلوماسي حقيقي للأزمة".

كما وصف المسئول الروسي ما يسمى بـ "مبادرات السلام" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنها "غير مقبولة تمامًا"، موضحا أن اقتراح الرئيس الأوكراني بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية في أعياد الميلاد هو أمر سخيف أيضا.. مضيفا "من غير الواضح أيضًا كيف تتوافق كل هذه الشعارات والنداءات مع مرسوم زيلينسكي، الموقع في 30 سبتمبر ، حول "استحالة" إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

 


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