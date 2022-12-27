لافروف: نزع السلاح الأوكرانى يجب أن يتم طوعا وإلا سيقوم الجيش الروسى بالمهمة

وأضاف لافروف ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسى سيقوم المهمة إذا لم يبادر الغرب بذلك، مؤكدا أن نهاية الصراع في أوكرانيا مرتبط بمدى رغبة نظام كييف وواشنطن في إنهائه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا قادران على إيقاف الصراع في أي لحظة إذا أرادا ذلك، متهما النظام الأوكراني بمحاولة جر الولايات المتحدة والناتو إلى صدام مباشر مع روسيا.