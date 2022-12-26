وأضاف جالوزين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين، "أن القصور التام في قرارات وإجراءات نظام كييف الحالي، الذي اشتهر سياسيوه بإهمالهم وعدم قدرتهم على التفاوض وكراهية روسيا الصارخة، أمر واضح".. وتابع قائلا "وعلى الرغم من أن روسيا لا ترفض خيار المفاوضات والحل السياسي للصراع، لكننا لن نتحدث بشروط مسبقة صرحت بها سلطات كييف، وكل شيء يعتمد الآن بشكل حصري على استعداد كييف وعملائها الغربيين لحل سياسي ودبلوماسي حقيقي للأزمة".

كما وصف المسئول الروسي ما يسمى بـ "مبادرات السلام" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنها "غير مقبولة تمامًا"، موضحا أن اقتراح الرئيس الأوكراني بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية في أعياد الميلاد هو أمر سخيف أيضا.. مضيفا "من غير الواضح أيضًا كيف تتوافق كل هذه الشعارات والنداءات مع مرسوم زيلينسكي، الموقع في 30 سبتمبر ، حول "استحالة" إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".