أوكرانيا: توريد الأسلحة للبلاد عملية فنية ولوجستية معقدة للغاية

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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الأحد، أن الجيش الأوكراني سيمتلك كل الأسلحة اللازمة لتحرير الأراضي الأوكرانية من القوات الروسية، موضحًا أن الأمر مسألة وقت فقط.

وقال كوليبا - في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "إذا قمنا بتلخيص كل المحادثات التي تجري عبر القنوات الخلفية، ليس فقط في واشنطن ولكن أيضًا في البلدان الأخرى، فإن الاستنتاج هو كما يلي: جميع الأسلحة الضرورية ستكون هنا، إنها مسألة وقت فقط"، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين كييف ودول الغرب حول الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وأوضح كوليبا أن هناك أسباب وراء عدم إمكانية توفير جميع الأسلحة في وقت واحد، مُرجعا ذلك إلى "أسباب نفسية ولوجستية وسياسية"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى العمل مع كل هذه الأسباب، وسنعمل عليها".

وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "يعتبر توريد الأسلحة عملية فنية ولوجستية معقدة للغاية، ونحن نتعامل مع كل هذه التفاصيل مع زملاء من مؤسسات أخرى"، مشددا على أنه "لا يوجد ما يمنع أو يُحرم توريد الأسلحة من الدول الأخرى".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تدرس تدريب جنود ومسئولين بالجيش الأوكراني على تشغيل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم أن الدعم الذي تلقاه قطاع الطاقة الأوكراني من شركاء كييف الدوليين يبلغ ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي.

وفي بيان حول مُلخص نتائج الأسبوع الماضي في أوكرانيا، قال شميهال إن "المساعدة لقطاع الطاقة من الشركاء تكتسب زخما.. لدينا ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الدعم المُعلن.. تصل معدات إضافية كل يوم لإصلاح البنية التحتية المتضررة.. وقد وصلت بالفعل أكثر من 200 شحنة من معدات الطاقة".

وأشار شميهال إلى أن الدولة ستخصص 150 مليون هريفنا أوكرانية لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم لمشاريع استثمارية في مجال توفير الطاقة وإمدادات الطاقة.. كذلك خصصت حكومة أوكرانيا الأسبوع الماضي 400 مليون هريفنا للشركات كجزء من مشروع إي ريبوتا".

يُذكر أن أوكرانيا تلقت، الأحد، 41 مولداً قوياً مُخصصاً للمرافق الصحية والمستشفيات من جمهورية كازاخستان، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان - نقلته "يوكرينفورم" على موقعها الإلكتروني- أنه سيتم تسليم المولدات إلى المناطق التي لا تزال تتعرض لهجمات روسية متواصلة، وهي ميكولايف ودنيبروبتروفسك وخاركيف.

ومن جانبه، أشار وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو إلى أن "كل مولد هو ضمان للأداء المستمر لغرف العمليات وأقسام العناية المركزة ومحطات توليد الأكسجين".