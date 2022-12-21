اليوم السابع
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لافروف: دول أوروبا لا تجرى تحقيقا عادلا فى انفجارات "نورد ستريم"

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:08 ص
لافروف: دول أوروبا لا تجرى تحقيقا عادلا فى انفجارات "نورد ستريم" وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف
كتبت إنجي عصام

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قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الأربعاء، إنه لا يبدو أن أي دولة أوروبية تجري تحقيقاً ملائماً في سلسلة الانفجارات التي استهدفت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" خلال سبتمبر الماضي.

 

وحسب موقع الشرق، أضاف لافروف "بعد الانفجارات التي وقعت في (نورد ستريم) والتي يبدو أن لا أحد في الاتحاد الأوروبي حقق فيها بموضوعية، أوقفت روسيا نقل الغاز عبر الطرق الشمالية".

 

وألقت روسيا باللوم على بريطانيا في التفجيرات، وهي مزاعم رفضتها لندن، في حين قال محققون من السويد والدنمارك إن التفجيرات كانت نتيجة لتخريب متعمد، على الرغم من عدم تحديد الجناة المحتملين.

 


روسيا

لافروف

نورد ستريم

الاتحاد الأوروبي

الغاز



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