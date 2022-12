عاصفة الرعب.. تفاصيل العاصفة الثلجية الأقوى فى تاريخ الولايات المتحدة

كتبت : شيماء عبد المنعم

كشفت فيديوهات انتشرت علي السوشيال ميديا تفاصيل العاصفة الثلجية الأخطر بتاريخ الولايات المتحدة، والتى ضربت البلاد قبل أيام وقتلت العشرات، حيث احتمى الملايين من الناس فى المنازل وغيرها من الأماكن وسط حالة من البرد الشديد خلال الليل وفى الصباح الباكر لتجاوز عاصفة باردة أودت بحياة 32 شخصا على الأقل فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.



العاصفة الثلجية تعم الشوارع

And this is WHY I stayed home today. I also live on a hill and no matter how much they sand, it’s too unsafe.



Stay safe out there. #icestorm #WinterStorm



pic.twitter.com/rzTE3nshwY — Kento Ito (@alchemistmuffin) December 24, 2022

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أدت لمحاصرة بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلج المتراكم وتسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات الآلاف من المنازل والأعمال، حيث كان نطاق العاصفة غير مسبوق تقريبًا، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو جراندى على طول الحدود مع المكسيك.

Drivers struggled to control their cars on an ice-covered Seattle hill as much of the United States faced a massive winter storm. https://t.co/NveDLj9cwF pic.twitter.com/gD6dg6vvF3 — CBS News (@CBSNews) December 26, 2022

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوى، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون المستوى الطبيعى من شرق جبال روكى إلى جبال الأبلاش.

Massive winter storm sweeps across the United States. (Video: USA Today) pic.twitter.com/HUY0lbvv0g — Mike Sington (@MikeSington) December 26, 2022

وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، معاناة المواطنين في الشوارع، وداخل السيارات، في مقاومة الرياح العاتية والثلوج الكثيفة، كما ظهرت العديد من السيارات التي فقدت السيطرة بسبب الأرضية الملساء، مما تسبب بحوادث خطيرة، وانزلاق السيارات دون أى سيطرة من السائق.

‼️❄️🇺🇸🛢 US natural gas production suffered its biggest one-day drop in more than a decade on Friday as the massive winter storm battering much of North #America froze liquids in pipes and forced wells to shut down. #USA



-Bloomberg pic.twitter.com/ua6R1gDIwQ — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 25, 2022

كما أظهرت فيديوهات أخرى معاناة السكان فى المشى على الشوارع الملساء ووسط الرياح القوية، فظهر بعضهم وهو يحبو على الأرض فى محاول الصمود بوجه العاصفة.

المدير التنفيذى لمقاطعة إيرى فى ولاية بنسلفانيا يحذر المواطنين

حذر مارك بولونكارز، المدير التنفيذى لمقاطعة إيرى فى ولاية بنسلفانيا: "تم العثور على بعضها فى سيارات، وبعضها تم العثور عليه فى الشارع على ضفاف الجليد. نعلم أن هناك أشخاصًا عالقون فى السيارات لأكثر من يومين".

ودفعت ظروف التجميد وانقطاع التيار الكهربائى منذ يوم واحد سكان بافالو إلى الخروج من منازلهم إلى أى مكان به حرارة. لكن مع وجود شوارع المدينة تحت غطاء سميك من اللون الأبيض، لم يكن هذا خيارًا لأشخاص مثل جيريمى ماناهان، الذى شحن هاتفه فى سيارته المتوقفة بعد 29 ساعة تقريبا من دون كهرباء.