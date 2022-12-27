اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:16 م
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عاصفة الرعب.. تفاصيل العاصفة الثلجية الأقوى فى تاريخ الولايات المتحدة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:36 م
عاصفة الرعب.. تفاصيل العاصفة الثلجية الأقوى فى تاريخ الولايات المتحدة العاصفة الثلجية في الولات المتحدة
كتبت : شيماء عبد المنعم

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كشفت فيديوهات انتشرت علي السوشيال ميديا  تفاصيل العاصفة الثلجية الأخطر بتاريخ الولايات المتحدة، والتى ضربت البلاد قبل أيام وقتلت العشرات، حيث احتمى الملايين من الناس فى المنازل وغيرها من الأماكن وسط حالة من البرد الشديد خلال الليل وفى الصباح الباكر لتجاوز عاصفة باردة أودت بحياة 32 شخصا على الأقل فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

العاصفة الثلجية تعم الشوارع
العاصفة الثلجية تعم الشوارع

 

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أدت لمحاصرة بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلج المتراكم وتسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات الآلاف من المنازل والأعمال، حيث كان نطاق العاصفة غير مسبوق تقريبًا، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو جراندى على طول الحدود مع المكسيك.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوى، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون المستوى الطبيعى من شرق جبال روكى إلى جبال الأبلاش.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، معاناة المواطنين في الشوارع، وداخل السيارات، في مقاومة الرياح العاتية والثلوج الكثيفة، كما ظهرت العديد من السيارات التي فقدت السيطرة بسبب الأرضية الملساء، مما تسبب بحوادث خطيرة، وانزلاق السيارات دون أى سيطرة من السائق.

كما أظهرت فيديوهات أخرى معاناة السكان فى المشى على الشوارع الملساء ووسط الرياح القوية، فظهر بعضهم وهو يحبو على الأرض فى محاول الصمود بوجه العاصفة.

المدير التنفيذى لمقاطعة إيرى فى ولاية بنسلفانيا يحذر المواطنين 

حذر مارك بولونكارز، المدير التنفيذى لمقاطعة إيرى فى ولاية بنسلفانيا: "تم العثور على بعضها فى سيارات، وبعضها تم العثور عليه فى الشارع على ضفاف الجليد. نعلم أن هناك أشخاصًا عالقون فى السيارات لأكثر من يومين".

 

ودفعت ظروف التجميد وانقطاع التيار الكهربائى منذ يوم واحد سكان بافالو إلى الخروج من منازلهم إلى أى مكان به حرارة. لكن مع وجود شوارع المدينة تحت غطاء سميك من اللون الأبيض، لم يكن هذا خيارًا لأشخاص مثل جيريمى ماناهان، الذى شحن هاتفه فى سيارته المتوقفة بعد 29 ساعة تقريبا من دون كهرباء.


العاصفة الثلجية

العاصفة الثلجية في الولابات المتحدة

عاصفة الثلج



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