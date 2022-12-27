الرئيس الأمريكى يعلن حالة الطوارئ فى نيويورك جراء العاصفة الثلجية

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن بايدن فوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلى لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى - أمس - محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك، كاثي هوكول عرض خلالها المساعدة الفيدرالية في الاستجابة للتخلص من آثار العاصفة الشتوية التي ضربت البلاد .

يشار إلى أن العاصفة الثلجية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن حالات وفاة في 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا .