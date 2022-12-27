اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى يعلن حالة الطوارئ فى نيويورك جراء العاصفة الثلجية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:03 ص
الرئيس الأمريكى يعلن حالة الطوارئ فى نيويورك جراء العاصفة الثلجية بايدن
واشنطن (أ ش أ)

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ فى ولاية نيويورك، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن بايدن فوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلى لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى - أمس - محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك، كاثي هوكول عرض خلالها المساعدة الفيدرالية في الاستجابة للتخلص من آثار العاصفة الشتوية التي ضربت البلاد .

يشار إلى أن العاصفة الثلجية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن حالات وفاة في 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا .

وكان 26 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في العاصفة الثلجية في غرب نيويورك، حسبما أعلن مسؤولون الاثنين، حيث تعد هذه العاصفة الثلجية الأكثر عنفا في المنطقة منذ 50 عامًا على الأقل.

وقال المدير التنفيذي لمقاطعة "إيري" مارك بولونكارز -خلال مؤتمر صحفي - إن الطرق ما تزال غير مؤهلة بعد للسير ولا يزال ما يقرب من 10000 شخص بدون كهرباء، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". 

ويكافح رجال الإنقاذ لتحرير الأشخاص المحاصرين في سياراتهم، بينما ينفد الطعام من الأشخاص العالقين في الملاجئ ودور رعاية المسنين.

وأضاف بولونكارز،"هذه هي الأسوأ على الأرجح في حياتنا وربما في تاريخ المدينة. هذه ليست النهاية بعد."


كانت خدمة الأرصاد الجوية قد حذرت من أن المزيد من العواصف الباردة ستصل من كندا يمكن أن تتسبب في مزيد من الثلوج عبر السهول الكبرى والغرب الأوسط  الاثنين، وسيظل النصف الشرقي من البلاد في حالة تجمد شديد.


وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن المسؤولين المحليين طلبوا من الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان حالة الطوارئ، مما يوفر موارد إضافية للولاية.

 


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