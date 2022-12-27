واشنطن (أ ش أ)

ارتفعت أعداد ضحايا عاصفة القرن الثلجية المميتة إليوت فى أمريكا إلى 55 قتيلًا فى 12 ولاية، وهى كولورادو إلينوى وكانساس وكنتاكي ميتشيغان وميسورى ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسى و ويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررًا.

وأعرب المدير التنفيذي لمقاطعة إيري بنيويورك بولونكارز، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعازيه للذين فقدوا أحباءهم جراء هذا الوضع المروع، متوقعا وجود المزيد من الوفيات سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق.. منوها بأن العاصفة تعد أشد العواصف فتكا في التاريخ الأمريكي. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية. وقال إن "بايدن فوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى - أمس - محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك، كاثي هوكول عرض خلالها المساعدة الفيدرالية في الاستجابة للتخلص من آثار العاصفة الشتوية التي ضربت البلاد .

يشار إلى أن العاصفة الثلجية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن حالات وفاة في 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا .