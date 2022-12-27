اليوم السابع
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تعرف على أنواع تراخيص النظام الإلكترونى للمخلفات (WIMS)

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 05:00 ص
تعرف على أنواع تراخيص النظام الإلكترونى للمخلفات (WIMS) وزارة البيئة
كتبت ــ منال العيسوي

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أعلنت وزارة البيئة، عددا من أنواع التراخيص والموافقات المرتبطة بمجال المخلفات، التى حددها النظام الإلكتروني الوطني للمخلفات (WIMS)، الخاص بجهاز تنظيم إدرة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والذى وصل عددها لحوالى عشرة أنواع ما بين مخلفات خطرة وغير خطرة، ومدافن صحية ونقل وجمع للمخلفات بين المحافظات .
 
خلال هذا التقرير نرصد أنواع التراخيص التى حددها النظام الإلكتروني الوطني للمخلفات.
 
أولا -ترخيص جمع ونقل للمخلفات غير الخطرة.
 
ثانيا- ترخيص مدافن صحية آمنة للمخلفات غير الخطرة.
 
 ثالثا-ترخيص محطات معالجة للمخلفات غير الخطرة.
 
 رابعا-موافقة معالجة مخلفات خطرة (غير طبية).
 
خامسا- موافقة معالجة مخلفات خطرة (طبية).
 
 سادسا-موافقة مزاولة نشاط التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.
 
 سابعا -موافقة تخزين مخلفات خطرة.
 
ثامنا- موافقة نقل المواد والمخلفات الخطرة.
 
تاسعا- تصریح استيراد مواد ومخلفات.
 
عاشرا - تصریح تصدير مخلفات.
 
جدير بالذكر، أن وزارة البيئة، كانت أعلنت خلال بيان سابق لها عن تطور منظومة المخلفات، أكدت فيه أنه ركزت المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات،  من أجل الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، خاصة فى ظل دور مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالي COP27، الذي سلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات.
 
وعلى جانب آخر ، كان أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين، المدفن الصحي الآمن بمدينة الغردقة بتكلفة إجمالية تصل إلي 44 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التى تمس حياة المواطنين فى الشارع المصرى بصفة مستمرة بما يساهم فى عودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.
 

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