تعرف على أنواع تراخيص النظام الإلكترونى للمخلفات (WIMS)

كتبت ــ منال العيسوي

أعلنت وزارة البيئة، عددا من أنواع التراخيص والموافقات المرتبطة بمجال المخلفات ، التى حددها النظام الإلكتروني الوطني للمخلفات (WIMS)، الخاص بجهاز تنظيم إدرة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والذى وصل عددها لحوالى عشرة أنواع ما بين مخلفات خطرة وغير خطرة، ومدافن صحية ونقل وجمع للمخلفات بين المحافظات .

خلال هذا التقرير نرصد أنواع التراخيص التى حددها النظام الإلكتروني الوطني للمخلفات.

أولا -ترخيص جمع ونقل للمخلفات غير الخطرة.

ثالثا-ترخيص محطات معالجة للمخلفات غير الخطرة.

رابعا-موافقة معالجة مخلفات خطرة (غير طبية).

خامسا- موافقة معالجة مخلفات خطرة (طبية).

سادسا-موافقة مزاولة نشاط التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

سابعا -موافقة تخزين مخلفات خطرة.

ثامنا- موافقة نقل المواد والمخلفات الخطرة.

تاسعا- تصریح استيراد مواد ومخلفات.

عاشرا - تصریح تصدير مخلفات.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة، كانت أعلنت خلال بيان سابق لها عن تطور منظومة المخلفات، أكدت فيه أنه ركزت المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات، من أجل الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، خاصة فى ظل دور مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالي COP27، الذي سلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات.