اليوم السابع
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6 طرق للتخلص الآمن من مخاطر المخلفات الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022 09:00 ص
6 طرق للتخلص الآمن من مخاطر المخلفات الإلكترونية وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

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المخلفات الإلكترونية، أحد أنواع المخلفات التى تشكل خطر بالغ ، وتتطلب  الحرص فى التعامل معها، بالتوازى مع إطلاق وزارة البيئة تطبيق "أى تدوير"، التى تسعى لجمع المخلفات الإلكترونية من المواطنين مقابل نقاط يمكن استبدالها ببونات مشتريات، وخلال هذا التقرير نحدد ستة طرق لكيفية التخلص الآمن من مخلفاتك الإلكترونية، ضمن الخدمات التى يقدمها موقع اليوم السابع لقرائه.

أولا: عند التخلص من أجهزتك القديمة، لا بد من التفكير في إزالة البطاريات أولاً، حيث إن المخلفات الإلكترونية ليست  فقط الشاشات كبيرة الحجم، أو أجهزة الكمبيوتر وانما تشمل بعض الأدوات الصغيرة والرخيصة الثمن ، مثل فرش الأسنان الكهربائية، وأدوات الحلاقة وأجهزة الشحن  وبعض الأجهزة الكهربائية التي قد لا تعرفها كمستهلك أنها تحتوي على بطاريات لابد من إزالتها قبل التخلص منها.

ثانيا: يعد تراكم المخلفات الإلكترونية المنزلية مع الوقت، مشكلة أخرى تحتم ضرورة التخلص منها، وخاصة مع صعوبة  معرفة كيفية عمل ذلك بشكل صحيح،  وهنا عليك وضعها في سلة قمامة منفصلة، عن سلة القمامة العادية، ليس فقط لضرها  بالبيئة وانما  لمخالفته للقانون .

ثالثا : يوجد  عدد كبير من الخيارات للتخلص بشكل آمن من مخلفات التكنولوجيا القديمة، ففى حالة أن تكون  الأجهزة الخاصة بك لا تزال حالتها جيدة، يمكنك بيعها بنصف الثمن ليستفيد منها غيرك، أو التبرع بها للجمعيات الخيرية .

رابعا: فى حالة أن يكون لديك بعض البطارية السيئة أو التالفة،  فلابد من  اتباع بعض الاحتياطات من أجل سلامتك اولا،  وهنا يمكنك ربط  كافة الأطراف الموصلة للبطاريات بشريط عازل،  ثم ضع البطاريات الهالكة في عبوة،  للتقليل  من مخاطر نشوب حريق.

خامسا: بالنسبة لبطاريات الليثيوم، فلابد  ألا يتم ثقبها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال، لانها خطراً كبيراً يتمثل في نشوب الحرائق وقد يصل للانفجارات، والطريقة الصحيحة للتخلص منها ، أن تأخذها  إلى أقرب موقع للتخلص من النفايات الإلكترونية،  أو ورشة إصلاح السيارات وتعطيها لهم.

سادسا: يمكنك أيضا إن كانت المخلفات الإلكترونية لديك معها صلاحية  الاسترداد وإعادة الشراء، يمكنك الاستفادة بذلك لتقليل المخلفات الإلكترونية.


المخلفات الالكترونية

التخلص من المخلفات

طرق التخلص من المخلفات

اسباب الحرائق فى مقالب القادمامة

مقالب المخلفات



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