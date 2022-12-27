الأجهزة الأمنية تعيد طفلا لوالدته بعدما أخفاه زوجها 10 أيام بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية قي مركز شرطة ههيا قد تلقت بلاغ من السيدة ميرا م م، 22 سنة، ربة منزل، تتهم فيه زوجها، مقيم في إحدى العزب التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا، بإخفاء طفلهما الرضيع ماثيو، البالغ من العمر 3 أشهر، عنها منذ ما يقرب من 10 أيام، وذلك انتقاما منها بسبب خلافات زوجيه بينهما.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5501 إداري مركز شرطة ههيا لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت ضم الرضيع لأمه وألزمت الاب بتسليم الطفل، فيما تمكن رجال مباحث مركز شرطة ههيا من تنفيذ القرار رغم تعنت الأب وتهربه، وتم تسليم الرضيع إلى والدته.

وفي سياق متصل لقي شاب من محافظة بورسعيد مصرعه، فى حادث تصادم بطريق " مصر- إسماعيلية" امام سيراميكا، نطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي التأمين الصحى بالعاشر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان بوصول" محمد م ح " 37 عاما مقيم بمحافظة بورسعيد جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة بالرصيف بطريق " مصر- إسماعيلية" امام سيراميكا، نطاق مدينة العاشر من رمضان،وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمنيا القمح، التى صرحت بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.