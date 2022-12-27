ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالفلبين لـ 13 شخصا

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة فى جنوب البلاد وشرقها إلى 13 شخصا.



وذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية أنه تم الإبلاغ عن 7 حالات وفاة في شمال مينداناو، و3 في منطقة بيكول، و2 في فيساياس الشرقية، وواحدة في شبه جزيرة زامبوانجا.



وأوضحت السلطات أنه تم أيضا تسجيل إصابة 6 أشخاص وفقدان 23 آخرين بسبب الفيضانات التي أجبرت حوالي 46 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

وكانت السلطات الفلبينية،أعلنت الاثنين، مصرع أربعة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية فى جنوب الأرخبيل ووسطه، حيث شهدت البلاد فيضانات وأمطار غزيرة دفعت نحو 46 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم فى جزيرة مينداناو.



وذكرت إدارة الدفاع المدني الفلبين - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) - إن " شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون، كما فر 46 ألفا بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوب الأرخبيل".

وأوضح مكتب الدفاع المدني أن "أمطارا موسمية غزيرة سقطت أمس تسببت في حدوث فيضانات في 14 بلدة بمينداناو".

بدورها، أكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات، مشيرة إلى سقوط قتيلين أيضا في مدينة خيمينز.

وتعد الفلبين من الدول الأكثر ضعفا في مواجهة آثار تغير المناخ .