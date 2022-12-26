اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات فى الفلبين

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:58 ص
مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات فى الفلبين فيضانات ـ صورة أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الاثنين، مصرع أربعة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية فى جنوب الأرخبيل ووسطه، حيث شهدت البلاد فيضانات وأمطار غزيرة دفعت نحو 46 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم فى جزيرة مينداناو.
 

وذكرت إدارة الدفاع المدني الفلبين - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) - إن " شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون، كما فر 46 ألفا بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوب الأرخبيل".
 

وأوضح مكتب الدفاع المدني أن "أمطارا موسمية غزيرة سقطت أمس تسببت في حدوث فيضانات في 14 بلدة بمينداناو".
 

بدورها، أكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات، مشيرة إلى سقوط قتيلين أيضا في مدينة خيمينز.
 

وتعد الفلبين من الدول الأكثر ضعفا في مواجهة آثار تغير المناخ


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