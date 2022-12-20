الفلبين: فرار 600 شخص من منازلهم بمنطقة "بيكول" بسبب الفيضانات

أ.ش.أ

أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين أن أكثر من 600 شخص فروا من منازلهم في منطقة "بيكول" جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت المنطقة منذ أول أمس الأحد.

وذكر المكتب - حسبما ذكرت قناة (إيه.بي.إس. -سي.بي.إن.) الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن نحو 190 عائلة لجأت إلى مراكز إجلاء في مقاطعات "ألباي" و"كامارينس نورت" و"كامارينس سور"، مشيرة إلى أن السلطات المسئولة عن إدارة الكوارث سجلت 141 حادثة على الأقل متعلقة بالفيضانات في 25 مدينة وبلدة بالمقاطعات السابقة.