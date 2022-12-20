اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:09 ص
أكرم القصاص
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الفلبين: فرار 600 شخص من منازلهم بمنطقة "بيكول" بسبب الفيضانات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:59 ص
الفلبين: فرار 600 شخص من منازلهم بمنطقة "بيكول" بسبب الفيضانات فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين أن أكثر من 600 شخص فروا من منازلهم في منطقة "بيكول" جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت المنطقة منذ أول أمس الأحد.

وذكر المكتب - حسبما ذكرت قناة (إيه.بي.إس. -سي.بي.إن.) الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن نحو 190 عائلة لجأت إلى مراكز إجلاء في مقاطعات "ألباي" و"كامارينس نورت" و"كامارينس سور"، مشيرة إلى أن السلطات المسئولة عن إدارة الكوارث سجلت 141 حادثة على الأقل متعلقة بالفيضانات في 25 مدينة وبلدة بالمقاطعات السابقة.

 


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