الفلبين: مقتل شخصين وإنقاذ 6 آخرين إثر غرق قاربهم بمقاطعة "لايتي الجنوبية"

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أعلنت السلطات الفلبينية مقتل شخصين وإنقاذ 6 آخرين إثر انقلاب قارب الصيد الخاص بهم في مقاطعة لايتي الجنوبية.



وأوضحت الشرطة المحلية - وفقًا لقناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هذا الحادث المؤسف وقع في منطقة "بينتويان" بعد الساعة الثالثة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي للبلاد.



وكان الصيادون الثمانية وهم من سكان قرية "سان أنطونيو" في مقاطعة "ميساميس أورينتال" على متن قارب الصيد الخاص بهم عندما واجهوا سوءا في الأحوال الجوية، ووسط الأمواج العاتية، اختار الصيادون إرساء قاربهم على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ قبل العودة إلى "مينداناو" ولكن قاربهم انقلب في وقت لاحق مما تسبب في غرق إثنين منهم.