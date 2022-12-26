مصرع 52 شخصا فى أمريكا بسبب العواصف.. "ABC": نيويورك الأكثر تضررا

نهال أبو السعود

لقي ما لا يقل عن 52 شخصًا مصرعهم في الولايات المتحدة بسبب الطقس الشتوي الذي نشر الفوضى في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الميلاد.

وفقا لشبكة ايه بي سي تقع معظم الوفيات في ولاية نيويورك، حيث لقي 30 شخصًا مصرعهم في أعقاب عاصفة ثلجية هائلة، وفقًا لحاكم نيويورك كاثي هوشول ومسؤولين محليين.

قال مارك بولونكارز، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري ، إن 25 حالة وفاة في نيويورك وقعت في مقاطعة إيري، التي تضم مدينة بوفالو.

لا تزال حالة الطوارئ الخاصة بالقيادة سارية المفعول في مقاطعة إيري ، وقال بولونكارز إن الشرطة ستبدأ في إصدار أوامر استدعاء للأشخاص الذين يقودون سياراتهم في انتهاك لحظر القيادة.

وقال بولونكارز إنه من المتوقع تساقط ثلوج أخرى من 8 إلى 12 بوصة في المنطقة حتى الساعة 1 بعد الظهر. يوم الثلاثاء وقال أيضًا إن الشرطة تحقق في تقارير متفرقة عن نهب في بوفالو.

قال بولونكارز: "أشعر بالحزن الشديد بشأن الوفيات ، لقد شعرت بالحزن الشديد لرؤية هذا العدد الكبير من القتلى. ومن ثم اكتشاف أن هناك عمليات نهب تجري في مجتمعنا في نفس الوقت الذي ما زلنا فيه نستعيد الجثث أمر مروع".

وأشارت الحاكمة إن العاصفة الثلجية "الهائلة" جلبت رياحا بلغت سرعتها 80 ميلا في الساعة إلى بوفالو، وقالت خلال مؤتمر صحفي صباح يوم عيد الميلاد "سيُسجل هذا في التاريخ باعتباره العاصفة الأكثر تدميرا" في بوفالو.

قال بولونكارز إن عدد القتلى تجاوز الآن عدد القتلى في عاصفة ثلجية قوية عام 1977، وقال المسؤولون إن هذه العاصفة كانت المرة الأولى في التاريخ التي لا تستطيع فيها إدارة مطافئ بوفالو الرد على أي بلاغات وتم استدعاء رجال الحرس الوطني.

وتأتي العاصفة في الوقت الذي اجتاح فيه الهواء البارد بشدة البلاد صباح عيد الميلاد وانخفضت درجة الحرارة إلى 9 درجات تحت الصفر في مدن أمريكا ومنها مينيابوليس ، ودرجتين في شيكاغو ، درجات في دنفر ، و 15 درجة في نيويورك ، و 16 درجة في أتلانتا ، و 21 درجة في دالاس.