أزمة أدوية أطفال فى أمريكا بسبب "الوباء الثلاثى".. "CBS" تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

تسبب النقص في أدوية البرد والإنفلونزا والحمى للأطفال في الولايات المتحدة في تقييد بعض سلاسل متاجر الأدوية من مشترياتها وسط انتشار وباء ثلاثي في موسم العطلات ، وفقا لشبكة سي بي اس الأمريكية.

قال الدكتور إيلان شابيرو ، طبيب الأطفال في احدى العيادات الصحية: "في موسم العطلات هذا ، لدينا ثلاث مشاكل. لدينا RSV والإنفلونزا و COVID-19. لم يكن لدينا مثل هذا العدد من الأشخاص الذين يمرضون في نفس الوقت".

يؤثر "الوباء الثلاثي" على الأمريكيين مثل عائلة شونهير في ولاية ويسكونسن. كلهم أصيبوا ، لكن ابنتهم إليزابيث البالغة من العمر 19 شهرًا كانت تعاني من أسوأ حالات الزكام.

وقالت والدتها، ميغان شونهير، "بدأ الأمر بنزلة برد وتطور في غضون يومين إلى حمى شديدة للغاية"، تعتقد هي وزوجها أن إليزابيث مصابة بالأنفلونزا مجرد أحد الفيروسات التي تشغل الأطباء.

يسبب الوباء الثلاثي مشكلة أخرى في الصيدليات الامريكية وهي نفاذ مسكنات آلام الأطفال مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين.

قالت مالكة صيدلية إيست لوس أنجلوس ، إنها لم تشهد نقصًا مثل هذا من قبل: "إنه نقص وطني. ليس فقط صيدليتنا".

لمكافحة جزء من المشكلة، أطلقت الحكومة الأمريكية احتياطيات من عقار تاميفلو، وتعمل عدد من المتاجر والصيدليات على الحد من شراء أدوية الأطفال التي لا تستلزم وصفة طبية لمنع تخزينها.

قال الدكتور شون أوليري ، رئيس قسم الأمراض المعدية في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، "لا يزال المصنعون يصنعون هذه الأدوية كما كانوا دائمًا. إننا نشهد طلبًا غير مسبوق."، وأضاف أنه لا يجب على الآباء الذعر إذا كان طفلهم يعاني من أعراض خفيفة إلى معتدلة.

وتابع أوليري: "كما تعلم ، لن يؤدي هذا إلى أي نوع من المضاعفات مع طفلك. هذه أدوية ببساطة لجعل طفلك أكثر راحة".

وفي وقت سابق، حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيين مرة أخرى ‏على ارتداء أقنعة الوجه في الداخل كما تفكر عدد من المدن الكبرى الآن في العودة إلى تدابير الأقنعة، في كاليفورنيا هناك أكثر من 10 ‏مقاطعات، هي الآن في المستوى "العالي" من الإصابات.‏