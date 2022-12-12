‏"الوباء الثلاثى" يهدد احتفالات الكريسماس فى الولايات المتحدة

تتزايد المخاوف في الولايات المتحدة من الحالات المتزايدة لما اعتبره مسؤولو الصحة وباء ثلاثي "الأنفلونزا، RSV و COVID-19"، وتحث مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيين مرة أخرى على ارتداء أقنعة الوجه في الداخل.
وفقًا لتقرير الوكالة الذي نشرته صحيفة ذا هيل، يعيش 13.7 بالمائة من الأمريكيين الآن في مجتمعات مصنفة الآن بمستويات المجتمع "عالية" COVID-19 ، ارتفاعًا من 4.9 بالمائة من السكان الأسبوع الماضي، وهناك 38.1 بالمائة من الأمريكيين في مناطق "متوسطة" و 48.2 بالمائة في مناطق "منخفضة".
كما تفكر عدد من المدن الكبرى الآن في العودة إلى تدابير الأقنعة، في كاليفورنيا هناك أكثر من 10 مقاطعات، هي الآن في المستوى "العالي" من الإصابات.
ويوصي مسؤولو الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس مرة أخرى بشدة أن يرتدي الجميع أقنعة في الداخل، فعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت مستشفيات لوس أنجلوس 1245 مريضا مصاب بفيروس كورونا يوميا، وهو ما يقرب من 20 بالمائة من المرضى مقارنة بالأيام السبعة السابقة.
في نيويورك، تم إرسال إشعار استشاري صحي لتنبيه المستشفيات وإدارات الصحة المحلية وغرف الطوارئ والمختبرات للاستعداد للحالات المتزايدة بسرعة من أمراض الجهاز التنفسي.
مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، عندما يُتوقع أن تتجمع العائلات في جميع أنحاء البلاد ، يخشى مسؤولو الصحة أن يشكل ذلك ضغطًا كبيرًا على نظام الرعاية الصحية لدينا إذا لم يتخذ الناس الاحتياطات المناسبة.
قال بروس هيرش ، الطبيب المعالج في الأمراض المعدية في نورثويل هيلث: "لم يتم تسريع نظام المناعة لدينا. معدلات اللقاح أقل نحن هدف رئيسي لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى".
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