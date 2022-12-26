نصائح غذائية للمراهقين المصابين بالتليف الكيسي.. اعرفها

كتبت نهير عبد النبى

التليف الكيسى هو اضطراب وراثي يسبب تلفًا شديدًا في الرئتين والجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى في الجسم، ويؤثر التليف الكيسي على الخلايا التي تنتج المخاط والعرق والعصارة الهضمية، وعادة ما تكون هذه السوائل المفرزة شفافة وزلقة.

وحسب ما ذكره موقع kidshealth فأن المراهقون المصابون بالتليف الكيسي لديهم احتياجات غذائية فريدة، إذا كنت مصابًا بالتليف الكيسي فأن النظام الغذائي الصحي مهم لبناء جسم قوي وصحي.

إذا كنت تبحث عن طرق سهلة لاتخاذ خيارات صحية ، فجرّب هذه النصائح:

تأكد من حصولك على مصدر جيد للبروتين في جميع الوجبات و الوجبات الخفيفة

اختر الحبوب الكاملة كثيرًا.

تجنب المشروبات السكرية (العصائر ، الصودا ، الشاي الحلو ، عصير الليمون). اشرب الحليب أو الماء بدلاً من ذلك.



كيف يمكنني التفكير بشكل إيجابي في الغذاء والوزن؟ هناك تركيز كبير على الوزن والتغذية مع التليف الكيسي. في بعض الأحيان يمكن أن يسبب هذا ضغوطًا حول الأكل وعلاقة سلبية مع الطعام.

بدلاً من التفكير في الأطعمة على أنها "جيدة" أو "سيئة" ، ركز على تناول الأطعمة التي تغذي جسمك بشكل أفضل، وتشمل هذه الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والبروتينات. استمتع بتناول الأطعمة باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن. إذا وصفت بعض الأطعمة بأنها "سيئة" ، فمن السهل أن تشعر بالذنب إذا تناولتها يجب ألا يشعرك اتباع نظام غذائي متوازن ، والذي يتضمن بعض الأطعمة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ، بالذنب أو الخجل.

الحفاظ على وزن صحي مهم للجميع ولكن مع التليف الكيسي ، فهو مرتبط برئتين أقوى لهذا السبب ، هناك تركيز إضافي على الوزن مع التليف الكيسي ، وقد يكون ذلك محبطًا بالنسبة لبعض المراهقين ، قد يوصي فريق التليف الكيسي باكتساب الوزن.

إذا كنت قلقًا بشأن زيادة الوزن ، فحاول التركيز على صحة وقوة جسمك بدلاً من الوزن سيساعدك الجسم القوي على البقاء بصحة جيدة ، ومحاربة العدوى ، والحصول على المزيد من الطاقة طوال اليوم، إذا كان الخوف من زيادة الوزن يمنعك من الوصول إلى أهدافك الغذائية ، فأخبر فريق التليف الكيسي يمكنهم العمل معك لوضع أهداف صغيرة قابلة للتحقيق أو توصيلك بالطبيب النفسي للفريق.



كيف يمكنني الحصول على المزيد من السعرات الحرارية؟ يحتاج بعض المراهقين المصابين بالتليف الكيسي إلى سعرات حرارية أكثر من أقرانهم،و أفضل طريقة لتلبية هذه الاحتياجات من السعرات الحرارية هي تناول نظام غذائي متوازن مع إضافة سعرات حرارية إضافية مع دهون مضافة.



إليك بعض الحيل لإضافة سعرات حرارية إضافية إلى يومك:

أضف المزيد من الزبدة أو الزيت إلى المعكرونة أو الأرز أو البطاطس أو الخضار المطبوخة.

الخضار النيئة مع تتبيلة السلطة أو الحمص.

السلطات والسندويشات مع الأفوكادو

اشوي السندويشات بالزبدة

أضف القليل من الكريمة الثقيلة إلى الحليب أو دقيق الشوفان أو العصائر أو الحساء الذي يحتوي على كريمة.

ركز على الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية: مزيج تريل وزبدة الفول السوداني وسندويتشات الموز والزبادي كامل الدسم مع الجرانولا ومقرمشات الجبن.