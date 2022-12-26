الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق فى محل مشويات دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمحل مشويات، بمنطقة العجمى، غربي محافظة الإسكندرية، دون إصابات، بينما تباشر جهات التحقيق المعنية التحقيق فى الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل مشويات بشارع بمنطقة العجمي، غربي محافظة الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، ورجال الحماية المدنية، رفقة سيارة إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع النيران المتصاعدة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المحال المجاورة أو باقي أجزاء العقار، ولم ترد أي أنباء عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وافادت المعاينة الأولية، أن الخسائر مادية بعد أن تسبب الحريق في إلحاق الضرر وبعض التلفيات فى المحل نتيجة وقوع الحادث، وذلك بوصول جسم مشتعل تسبب فى تصاعد النيران.

فى سياق آخر تباشر نيابة الجمرك التحقيقات فى حادث مصرع سيدة مسنة فى انهيار أجزاء من عقار كانت متواجدة فى العقار أثناء الانهيار وتم استخراجها جثة هامدة .