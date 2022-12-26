السيطرة على حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة فى المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة السادسة الصناعية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزه بالمنطقة السادسة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على الفور تم الدفع بـ 7 سيارات للحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق الذى نشب بالمخازن ثم إمتد للمصنع، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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