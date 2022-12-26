اليوم السابع
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السيطرة على حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة فى المنوفية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:25 ص
السيطرة على حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة فى المنوفية حريق- ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة السادسة الصناعية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزه بالمنطقة السادسة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على الفور تم الدفع بـ 7 سيارات للحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق الذى نشب بالمخازن ثم إمتد للمصنع، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


محافظة المنوفية

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