التعليم: تطوير المناهج الدراسية مستمر لجميع الصفوف فى النظام الجديد

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطوير و تحديث المناهج الدراسية للصفوف التعليمية مستمر موضحة أن هناك خطة لتحديث المناهج الدراسية حيث من المقرر أن تصل إلى المرحلتين الإعدادية والثانوية، مشيرة إلى أن المناهج يراعى فى بنائها وتصميمها المهارات المعرفية التى يحتاجها الطالب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة إضافة الروابط الخاصة بالوزارة فى أماكن واضحة على موقع المديريات وتشمل.

- بوابة المناهج والتى يتوافر عليها برمجيات تفاعلية للمناهج التعليمية المطورة .

- منصة البث المباشر والتى توفر بث مباشر للحصص الدراسية اونلاين للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوى بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة على هذه المنصة طبقا للجداول المعلنة.

- قناة اليوتيوب للحصص المسجلة اونلاين والتى يتوافر من خلالها تسجيل لما تم بثه على منصة البث المباشر.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية علي مستوي محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.