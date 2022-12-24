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ضوابط امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول.. تفاصيل

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:00 ص
ضوابط امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالثانوى العام كالتالى: 
 
- تعقد الامتحانات بداية من 14 حتى 26 يناير المقبل.
- تعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد على التابلت.
- يؤدى الطلاب الاختبارات بواقع 15% أسئلة مقالية ورقية والتصحيح ورقيا.
- يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية بشكل إلكترونى.

- ممنوع الخروج من لجنة الامتحان بورقة المفاهيم 

كما لا يسمح للطالب بدخول اللجنة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق، كما أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بأي كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.
 
- عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية فقط دون الإجابة على الأسئلة المقالية الورقية
كما يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان والا يتعرض للمساءلة والعقاب.
 
- يحظر على الطلاب القيام بتصوير أجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.
 
جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة، ولا يجوز الاحتفاظ بها.
 
- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.
 
 

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