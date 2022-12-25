التعليم تستعد لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية ، من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل المجالات لوضع الإطار العام لمناهج الإعدادية المطورة، موضحة أن وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يستهدف في المقام الأول تحديد المستهدف من هذه المرحلة، ونوعية الخريج الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية، سواء العامة أو الفنية، إضافة إلى تحديد اللغات المطلوب تطبيقها، وشكلها ومحتواها.

وأوضحت أن مناهج المرحلة الإعدادية ستكون مكملة لما تم البناء عليه في المرحلة الابتدائية بصفوفها الستة، موضحة أن مناهج الإعدادية المطورة ستكون أعمق، لتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، من حيث طبيعة الخريج ومحتوى المناهج ومحاور التطوير.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة إضافة الروابط الخاصة بالوزارة فى أماكن واضحة على موقع المديريات وتشمل:

- بوابة المناهج والتى يتوافر عليها برمجيات تفاعلية للمناهج التعليمية المطورة .

- منصة البث المباشر والتى توفر بث مباشر للحصص الدراسية اونلاين للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوى بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة على هذه المنصة طبقا للجداول المعلنة.

- قناة اليوتيوب للحصص المسجلة أونلاين والتى يتوافر من خلالها تسجيل لما تم بثه على منصة البث المباشر.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية علي مستوي محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.