اجتماع تنسيقي بالأقصر لبدء مشروع صرف صحى قرى البنك الأفريقي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر ، اجتماعاً تنسيقياً ضم كافة القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر بهدف التحضير لبدء أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى مركز إسنا، ومركز الطود تمويل البنك الأفريقي.

وخلال الاجتماع عرض اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة مشروع صرف صحي قرى البنك الأفريقي، على القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بمحافظة الأقصر لخدمة عدد 10 قرى بمركزي إسنا والطود (الغريرة - الكيمان - طفنيس - أصفون - توماس 3 - المعلا - الدبابية - الشغب - العديسات قبلي - العديسات بحري) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم خلال الاجتماع توضيح مكونات المشروع والقرى المخدومة بالمشروع، وتم إستعراض نطاق خدمة كل قرية ومسارات خطوط الطرد وشبكات الإنحدار وأماكن محطات الرفع، وتم مناقشة موقف البدء والتنفيذ وقام الحضور بمناقشة خطة عمل الشركات المنفذة وآلية التنفيذ، وأبدى الجميع من الحضور تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة للمشروع، وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستخراج التصاريح والتراخيص، لتحقيق أكبر استفادة من المشروع لخدمة المواطنين طبقا لما هو مستهدف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذً توجيهات رئيس الجمهورية.

فيما استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي الإنجازات التي حققتها الشركة من خلال دعم المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها الشركة والمجهودات القائمة للتغلب عليها، حيث أصبحت شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، أول شركة تقوم بتطبيق التحول الرقمي لمنظومة القراءة والتحصيل على كافة الأصعدة، مما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ وزيادة جودة الخدمة المقدمة للعملاء.