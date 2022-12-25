قطع المياه 8 ساعات اليوم فى 4 مناطق بالأقصر لتنفيذ مشروعات لـ"حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن انقطاع المياه بمناطق (أرمنت الوابورات - المراعزة الشرقية والغربية - نجع دنقل) بمركز أرمنت اليوم الأحد 25 ديسمبر من الساعة 3 عصرا حتى 11مساءً لمدة 8 ساعات، وذلك نظراً لتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب أعمال ربط خط المياه 16 بوصة شارع أبو حطب ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى و(0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

وكان قد استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي الإنجازات التي حققتها الشركة من خلال دعم المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها الشركة والمجهودات القائمة للتغلب عليها، حيث أصبحت شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، أول شركة تقوم بتطبيق التحول الرقمي لمنظومة القراءة والتحصيل على كافة الأصعدة، مما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ وزيادة جودة الخدمة المقدمة للعملاء.