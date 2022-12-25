14 جنديا فى جيش الاحتلال الإسرائيلى يتخلصون من حياتهم خلال العام الجارى

كتب: أحمد جمعة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، إن 14 جنديا إسرائيليا، اقدموا على التخلص من حياتهم منذ بداية العام 2022، خلال تأدية الخدمة العسكرية، وهو الرقم الأعلى منذ خمس سنوات.

وأظهرت معطيات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن 14 جنديا إسرائيليا أقدموا على التخلص من حياتهم خلال الخدمة العسكرية، بينما 11 جنديا انتحروا خلال العام 2011، وسجلت في العام 2013 ست حالات انتحار بين الجنود.

ويستدل من المعطيات، أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على التخلص من حياتهم.

ولم يتوصل جيش الاحتلال الاسرائيلى إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود والذكور على وجه الخصوص، حيث صدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على "زيادة اليقظة والاهتمام الازم" لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي الارتفاع المتواصل في الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية، وسجل عام 2015 طلبات بلغت نسبتها 4.5%، تطلب الإعفاء من الخدمة بسبب الأوضاع النفسية، وارتفعت الطلبات لتصل إلى 8.5% نهاية العام 2020.

كان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المكلفة قد أكد توصله إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركاء دينيين ومن اليمين المتطرف.

وكتب نتنياهو على تويتر قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحاق هرتزوج بمنتصف الليل "تمكنت (من تشكيل حكومة)".

وأكد متحدث باسم هرتزوج تلقي إعلان بنيامين نتنياهو.