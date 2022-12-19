قائد عسكري إسرائيلي سابق يحذر من سيناريو حل السلطة الفلسطينية

كتب أحمد جمعة

حذّر قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست الجديد، غادي أيزنكوت، الاثنين، من سيناريو حل السلطة الفلسطينية على يد الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي يترأسها بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حذر آيزنكوت في كلمة له أمام الكنيست، من الخطوات المتخذة والتي قد تؤدي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بشكل كامل.

وأضاف أن التغييرات التي طرأت على مهام الوزارات الأمنية قد تكون خطوات هدفها إضعاف السلطة الفلسطينية ثم إلغائها وتفكيكها، منوها إلى أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى فوضى في الضفة الغربية.

ويستعد بنيامين نتنياهو لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، بأنه نجح في تشكيل الحكومة، وذلك خلال أيام، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة الممنوحة له بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.