وكيل تعليم دمياط يكرم عددا من مديرى المدارس بدميـاط الجديدة.. صور

دمياط معتز الشربينى

كرم اليوم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عددا من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية لجهودهم المبذولة في انضباط العملية التعليمية بمدارسهم.

وأثنى وكيل الوزارة، علي جهود كل من رشا عصفور مديرة المرحلة الإعدادية بمدرسة الدكتور أحمد زويل وميرفت الإمام مديرة المرحلة الابتدائية بمدرسة د. أحمد زويل وعماد الأدهم مدير المرحلة الابتدائية بمدرسة السيدة خديجة وسماح ممدوح مديرة المرحلة الإعدادية بمدرسة السيدة خديجة، وهشام دويدار مدير المتابعة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وأهدى "وكيل الوزارة" دروع المديرية للمكرمين، معربا عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالمدارس لما قدموه من جهود مخلصه للخروج مدارسهم بالمظهر المشرف أمام لجان المتابعة الوزارية والتي أوصت بالتكريم، متمنيا لجميع مدارس المحافظة التقدم والتوفيق.

كان وكيل تعليم دمياط قد كرم هالة الشربيني موجه عام اللغة العربية، نيابةً عن معلمي وموجهي اللغة العربية بمحافظة دمياط بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية. وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص شكره وتقديره لجهود التوجيه العام للغة العربية في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتي تُعد من أهم اللغات التي يتحدث بها الناس؛ لما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مرّ التاريخ. يذكر أن مديرية التربية والتعليم بدمياط نظمت احتفالية كبيرة باليوم العالمي للغة العربية بقاعة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بحضور وكيل المديرية ولفيف من القيادات الشعبية والتعليمية بمحافظة دمياط. وتضمنت الاحتفالية فقرات شعرية وغنائية باللغة العربية، لطلبة وطالبات المدارس من معظم إدارات دمياط التعليمية، وكذلك معلومات عامة عن اللغة العربية وقيمتها.