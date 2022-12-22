انطلاق مبادرة "تحدث معه" بندوة تثقيفية فى مركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

أطلقت وحدة السكان بمحافظة دمياط أولى فعاليات مبادرة " تحدث معه " بمركز التدريب المهنى بمدينة دمياط الجديدة، والتى استهدفت الشباب بالفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما، وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.

وجاءت المبادرة فى إطار خطة الوزارة والمحافظة بتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحقيقاً لمحاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن.

بدأت فعاليات المبادرة بندوة تثقيفية استهدفت الرجل باعتباره الأب والزوج والأخ ، لتوعية الشباب والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً باعتبارهم فئة مهمة فى اتخاذ قرارات الأسرة، علاوة على دورهم الهام فى تنمية الأسرة والحفاظ على استقرارها ، حيث شارك خلال الندوة الأولى 35 شاب وشابة من المتدربين بالمركز، وحاضر خلالها أخصائي إرشاد أسرى وتعديل سلوك وخبير تنمية بشرية ، ودارت محاور النقاش التى لاقت تفاعل كبير من الحضور حول كيفية اختيار شريك الحياة وأهمية دور الأب فى تحقيق التربية الايجابية الأبناء وإدارة أمور الحياة بالأسرة.

وأعلنت وحدة السكان بدمياط استمرار سلسلة الندوات والمناقشات بمراكز ومدن المحافظة وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

من ناحية أخرى، نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتورة مروة صالح مجموعة من الندوات على مستوى المحافظة، للتوعية بالصحة الإنجابية والبرامج الصحية المقدمة للمرأة من قبل وزارة الصحة، والتى تشمل: متابعة الأم والجنين، ومبادرة صحة المرأة، وفحوصات ما قبل الزواج، وكذلك أهمية المباعدة بين الولادات، التوعية بالرعاية الصحية للمراهقين والتوعية بأهمية الولادة الطبيعية وفوائدها بالمقارنة بالولادة القيصرية غير المبررة طبيا.