وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ أسوان فى جولة تفقدية بشركة كيما للأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

الشركة نافذة حضارية بالمحافظة وداعمة لخطة التنمية والتشغيل

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة تفقدية بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات التطوير.

واستمع المهندس محمود عصمت إلى شرح تفصيلي حول مراحل العملية الانتاجية بالمصنع الجديد "كيما 2" الذي تم افتتاحه العام الماضي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة stamicarbon، و1200طن/يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية يتم استخدام 900 طن/يوم لإنتاج 1575 طن / يوم يوريا، على أن يتم استخدام 300 طن/يوم في إنتاج نترات الأمونيوم بمصنع "كيما 1" فور الانتهاء من إعادة التأهيل.

عقد المهندس محمود عصمت اجتماعا مع مجلس إدارة شركة كيما، استعرض خلاله المؤشرات الخاصة بأداء الشركة من حجم ومعدلات الانتاج والمبيعات والايرادات والصادرات، وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من التطوير التي تشمل مصنع "كيما 1" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بالتوافق مع المعايير البيئية، ووجه الوزير باستخدام أحدث التكنولوجيات لخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.

ورحب محافظ أسوان بوزير قطاع الأعمال داخل أحد أهم القلاع الصناعية المصرية العريقة وهو مصنع كيما، مقدما شكره على هذه الزيارة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات التنموية والخدمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة للنهوض بكافة قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة.

وخلال الزيارة، حرص وزير قطاع الأعمال العام على لقاء عدد من السادة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة اسوان، الذين رحبوا بزيارة الوزير إلى مصنع كيما الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر.

جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "كيما 2" بلغت حوالى 12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي، وساهم المشروع في سد فجوة الأسمدة بالسوق المحلى بالإضافة إلى توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ليساهم هذا المجمع الصناعي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.