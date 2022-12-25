وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك فى مؤتمر الجامعة لدعم ذوى الهمم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، فى فعاليات مؤتمر جامعة الأقصر للمشاركة المجتمعية لدعم الأشخاص ذوي الهمم الذي أقامته جامعة الأقصر، بالتعاون مع جميعة اللؤلؤ المكنون للتنمية بحضور رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن، وحسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات المجتمع المدني بالمحافظة.

وشهد المؤتمر عقد ثلاث حلقات نقاشية للتوعية بالخدمات الحكومية التي تقدم لذوي الهمم ومحاولاتهم لمواجهة التحديات التي تواجههم، كما دارت المناقشات حول الحديث عن رعاية الدولة المصرية القديمة بذوي الهمم، ودور المجتمع المدني في رعايتهم، كما شهد المؤتمر تنظيم معرض لمشغولات ذوي الهمم، وتكريم الأوائل في المراحل الدراسية من ذوي الهمم.

وقالت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر، إن الوحدة حريصة على المشاركة مع المجتمع المدني في كافة الفعاليات التي تستهدف دعم ذوي الهمم في كافة مراحل حياتهم العمرية المختلفة التعليمية والمهنية دون تمييز من أي نوع، والتأكيد على حقهم في التمتع بجميع الحقوق على أساس الاحترام التام، حيث يتم تخصيص منافذ لهم لعرض معروضاتهم في كافة المعارض إلى جانب حملات التوعية لهم وتمكينهم اقتصاديا وحصولهم على كافة الخدمات الصحية والحكومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم والتأكيد على تعزيز فرص العدالة الاجتماعية لهم، وأكد الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جمعية اللؤلؤ المكنون، أن مؤسسات المجتمع المدني تقف إلى جانب الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة ورعاية ذوي الهمم ونشر الوعي المجتمعي لدعمهم.



فعاليات مؤتمر جامعة الأقصر للمشاركة المجتمعية لدعم ذوى الهمم



مؤتمر جامعة الأقصر للمشاركة المجتمعية لدعم ذوى الهمم