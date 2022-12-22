جامعة الأقصر تنظم مؤتمر المشاركة المجتمعية لدعم ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة.. صور

وحضر المؤتمر عددا من عمداء الكليات والطلاب، والنائب محمد عطالله عضو مجلس الشيوخ، والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب، والأستاذ محمد حسين وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر ولفيف من قيادات محافظة الأقصر، حيث دارت الجلسة خلال ثلاث حلقات نقاشية للتوعية بالخدمات الحكومية التي تقدم لذوي الهمم ومحاولاتهم لمواجهة التحديات التي تواجههم، كما دارت المناقشات حول الحديث عن رعاية الدولة المصرية القديمة بذوي الهمم، ودور المجتمع المدني في رعايتهم ، وبعد ذلك تكريم الأوائل في المراحل الدراسية من ذوي الهمم.

وأشار رئيس الجامعة خلال كلمته، أن جامعة الأقصر من أولى الجهات الحكومية بالمحافظة المهتمة بذوي الهمم، فقد تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الجهات المتخصصة لتوفير سبل التعايش مع إعاقتهم ودعمهم بالدعم الكامل في مختلف المؤسسات الكبرى، وأيضاً تم تجهيز جميع الكليات بالجامعة بالكماليات الحديثة لإتمام الطلاب لمراحلهم بالتعليم الجامعي مثل كلية الألسن، والآثار، لعدم وجود تحضيرات عملية في تلك الكليات.

وأكد رئيس الجامعة على أن يد العون ممدودة لكل رجال الاعمال والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم منذ نعومة أظافرهم وحتى يكونوا نماذج مشرفة، جاء ذلك بالتوازي مع إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في كل ربوع الجمهورية، مشيراً أننا نسعى أن يكون عام 2023 شاهدا على النقلة النوعية بالجامعة في مختلف المجالات البصرية، والسمعية، والصحية، وذلك بافتتاح مستشفى الأقصر الجامعي لتكون مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم وخدمتهم، ورفع مستوى العاملين بالجامعة من إداريين وفنيين .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جمعية اللؤلؤ المكنون، أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير بجانب الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة بشكل عام، ومواجهة التحديات الاجتماعية ومنها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن مؤسسات المجتمع المدني تقدم رسالة هامة في سبيل تخفيف حدة مشكلة الإعاقة ونشر الوعي المجتمعي بأبعادها ،من خلال برامج تثقيفية تعمل على زيادة الوعي بقضية الإعاقة ،وأيضا تهتم من خلال العديد من المراكز المتخصصة بوضع البرامج الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لدرجة الإعاقة ونوعها من خلال مختصين في مجالات التدريب والتعليم.



جامعة الأقصر تنظم مؤتمر المشاركة المجتمعية لدعم ذوي الإعاقة



فعاليات مؤتمر المشاركة المجتمعية لدعم ذوي الإعاقة بمكتبة مصر العامة