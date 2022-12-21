وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدعم الشباب على منصات التسويق الإلكترونى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر دعم كبير للشباب على منصات التسويق الإلكتروني ضمن مبادرة "اتحضر للأفضل"، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بتنظيم تدريب علي التسويق الإلكترونى فى أولى فعاليات مبادرة "اتحضر للأفضل" بقاعة المؤتمرات.

وتم تنظيم تلك الفعاليات بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات بقيادة منتصر عبدالرحيم مدير الجهاز، وإشراف عرفه الرملي، وبحضور ثناء عبده مدير عام قاعة المؤتمرات الدولية، وماجي منير سلوانس نائب مقرر المجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق مع وحدة منصة "أيادي مصر" بالمحافظة، حيث قام مسئول التدريب الدكتور وليد الشافعي بتوضيح عدة أساليب للتسويق والتصوير و كيفية اختيار العنوان للمشروع بما يدعم ترويج الفكرة الخاصة به كما قام بتعريف المتدربين وعددهم 37 متدربا على منصات التسويق الإلكتروني.

وأوضحت المهندسة نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن من أهم أهداف مبادرة "اتحضر للأفضل" هو تحضير الشباب لسوق العمل لتمكينهم اقتصاديا، مشيرة إلى أن هذا من اول مراحل التحضير للأفضل حيث إن القادم سيكون مجموعة تدريبات عن مجال ريادة الأعمال.

وأضافت رئيس الوحدة، فى بيان صحفى، أنه سيتم مشاركة المتدربين بأي معرض تابع للمحافظة لعرض منتجاتهم وذلك بعد تدريبهم على المعرفة المالية والبنكية عن طريق إحدى المؤسسات الداعمة لوحدة تكافؤ الفرص وبعض البنوك الشريكة بمبادرة الشمول المالي بالتنسيق مع مديري الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص بالمحافظة ومنهم محمود جابر مدير الوحدة بالأقصر، وفاطمة حلمي وكيلة الوحدة، و حجازي النحاس بمركز القرنه، والأمير عبد الغني بمركز اسنا، ويوسف جلال بالزينية، وأحمد إبراهيم مدير وحدة منصة أيادى مصر.



تكافؤ الفرص بالأقصر تدعم الشباب على منصات التسويق الإلكتروني



فعاليات تدريب الشباب على منصات التسويق الإلكتروني