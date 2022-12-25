محافظ الغربية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.. صور

الغربية - فريق المحافظات

زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم، كنيسة القديس بطرس بطنطا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، حيث استقبله الأب صاموئيل جرجس راعي كنيسة القديس بطرس بطنطا وكنيسة سانت تريز بالمحلة الكبرى والذي أعرب بدوره عن سعادته البالغة لزيارة المحافظ ورغبته في مشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها لحمة النسيج الوطني لأبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد المحافظ على حرصه الشديد لمشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيدهم، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.