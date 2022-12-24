اليوم السابع
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محافظ الغربية يبحث مع السكرتير العام تطوير الهوية البصرية للمحافظة

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:16 م
محافظ الغربية يبحث مع السكرتير العام تطوير الهوية البصرية للمحافظة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعا مع نجوى العشيري السكرتير العام، لبحث آخر مستجدات ملف تطوير الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة، بما يتناسب مع قيمها الثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى التخطيط لإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظة.
 
واستعرض رحمي ما أسفر عنه اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة العشيري وعضوية: هيئة الرقابة الإدارية، الدكتورة لبنى عبد الفتاح أغا المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة طنطا، ممثل مديرية الثقافة، مدير مديرية الشباب والرياضة، مدير مديرية الإسكان والمرافق العمرانية ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك لدراسة مقترح خلق هوية بصرية للمحافظة بهدف المساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والأطفال.
 
كما استعرض المحافظ عددا من النماذج المقترحة لشعار محافظة الغربية والذي أعده ممثلو كلية الهندسة جامعة طنطا ومديرية الثقافة، موجهاً بمراعاة أهم ما يميز المحافظة وذلك لخلق هوية بصرية مميزة وتعميق الانتماء الوطني.
 
ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من إعداد تقريراً مفصلاً بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين منذ انعقادها، تمهيدا لعرضه علي وزير التنمية المحلية.

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