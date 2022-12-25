كيف يؤدى مرض السكر إلى جفاف العين؟

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من أمراض العيون المرتبطة بمرض السكري، منها جفاف العين وتم تحديد داء السكري باعتباره أحد عوامل الخطر الرئيسية لمتلازمة جفاف العين، كما يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تلف العين وفقدان البصر إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، بحسب موقع "Health".

أعراض متلازمة جفاف العين

قد يكون لدى مرضى جفاف العين إحساس بالحرقان، وإحساس بجسم غريب، ولزوجة، واحمرار العين وخوف من الضوء، وتشوش في الرؤية.

قد تؤدي الحالات الشديدة إلى مضاعفات في العين مثل اعتلال القرنية والتهاب القرنية.

عوامل الخطر لجفاف العين

تشمل أسباب تطور جفاف العين الاعتلال العصبي المحيطي، وزيادة نسبة السكر في الدم، ونقص الأنسولين، والالتهاب، والخلل اللاإرادي.

قد يؤدي الاعتلال العصبي لدى مرضى السكري إلى تعطيل التنظيم اللا إرادي للغدة الدمعية.

لقد ثبت أن تراكم السوربيتول قد يؤدي إلى تلف الغدة الدمعية الهيكلية والوظيفية والخلل الوظيفي، ما يقلل من إنتاج الدموع.

أيضًا، تم العثور على خلل وظيفي في قناة الدموع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتلازمة جفاف العين.

الآثار الجانبية لمرض السكري المزمن على العين

يبدو أن مدة مرض السكري لها تأثير كبير على انتشار جفاف العين، كما أن مدة مرض السكري التي تزيد عن 10 سنوات لها علاقة قوية بجفاف العين.

المرضى الذين يعانون من ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم لديهم درجة أعلى من جفاف العين.

أيضًا، ترتبط متلازمة جفاف العين لدى مرضى السكري من النوع 2 بشكل كبير بتقدم العمر.

تم تحديد ارتباطات مهمة بين اعتلال الشبكية السكري (DR) ومتلازمة جفاف العين. ينتج اعتلال الشبكية السكري عن تلف الأوعية الدموية في الأنسجة الموجودة في مؤخرة العين (شبكية العين).

تعتمد شدة جفاف العين على المدة والعلاج.

التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يمنع متلازمة جفاف العين

يعد التشخيص والعلاج المبكر لجفاف العين ضروريًا لتجنب المضاعفات.

يتم استخدام قطرات الدموع الاصطناعية لتحسين الأعراض ، بينما تعمل الدموع الاصطناعية مؤقتًا على تحسين الرؤية غير الواضحة.

أكثر العقاقير المضادة للالتهابات استخدامًا هي الكورتيكوستيرويدات والعقاقير المضادة للالتهابات والسيكلوسبورين أ والتاكروليموس وقطرات مصل الدم الذاتية. تقلل الكورتيكوستيرويدات الموضعية من العلامات والأعراض ومستوى الالتهاب في جفاف العين.