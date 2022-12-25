علامات خفية فى الصباح تعنى زيادة خطر الإصابة بمرض السكرى.. منها جفاف الفم

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما يطلق على مرض السكري اسم القاتل الصامت، حيث يؤثر على الأداء العام للجسم بشكل خطير ويتسبب تدريجيًا في مضاعفات خطيرة تؤدي إلى مشاكل في القلب وتلف الكلى ومشاكل متعلقة بالرؤية، وهناك الكثير من الأعراض المصاحبة لمرض السكري، ولكن الكثير منها لا يظهر على الإطلاق أو يتشابه مع المشكلات الصحية الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على علامات خفية في الصباح تعني زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



من الضروري التعرف على الأعراض المصاحبة لمرض السكري وتحديد الإشارات المحددة التي ينتجها جسمك أثناء انتشار مرض السكري ولا يدرك الكثير منا حتى أن أجسامنا تشير إلى علامات تحذير متعددة في الصباح يمكن أن تساعد في تحديد مستويات السكر في الدم المرتفعة. فيما يلي بعض العلامات الصباحية لمرض السكري 1 - جفاف الفم

إن أهم علامة تحذير لمرض السكري في الصباح هي جفاف الفم إذا كنت تعاني من جفاف الفم أو تشعر بالعطش الشديد بعد الاستيقاظ في الصباح بشكل متكرر، ففكر في أنك قد تكون مصاباً بمرض السكري وقم بفحص مستويات السكر في الدم على الفور. 2 - الغثيان العلامات والإشارات البارزة الأخرى التي تظهر في الصباح بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم هي الغثيان قد يحدث نتيجة لمضاعفات مرض السكري أو حالات أخرى.



في معظم الأحيان ، يكون الغثيان غير ضار ولحظي جدًا ومع ذلك، قد يكون مصحوبًا بأعراض إضافية تشير إلى مشكلة مرض السكري أكثر حدة. 3- رؤية ضبابية إذا كان لديك رؤية ضبابية عند الاستيقاظ في الصباح، يجب عليك فحص مستويات السكر في الدم بسرعة. قد يتسبب مرض السكري أيضًا في تضخم عدسة العين، مما قد يؤدي إلى ضبابية الرؤية.



قد يتغير شكل عدسة عينك وقد تصبح رؤيتك ضبابية إذا انتقلت مستويات السكر في الدم من منخفضة إلى طبيعية بسرعة، بعد استقرار مستويات السكر في الدم يعود بصرك إلى طبيعته. 4- تنميل القدمين يمكن أن ينتج تلف الأعصاب عن ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) غالبًا ما تتأثر الأعصاب في الساقين والقدمين بالاعتلال العصبي السكري.



يمكن أن تتراوح أعراض الاعتلال العصبي السكري من وخز وألم إلى تنميل في اليدين والقدمين والساقين ، اعتمادًا على الأعصاب المصابة.