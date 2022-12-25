كيف تحمى نفسك من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية؟.. الصحة توضح

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات الحماية من الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية والتى يأتى في مقدمتها الامتناع عن تعاطى التبغ والكحول وكذلك الأطعمة التى تحتوى علي كميات كبيرة من الملح.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات والفواكه مع ممارسة الرياضة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن 780 شخصا يموتون كل ساعة في العالم بسبب إصابتهم بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية الناتجة عن تلوث الهواء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن تغير المناخ يؤثر على إمكانية الوصول الآمن للغذاء ومياه الشرب النظيفة وكذلك الصحة الآمنة الخالية من الأمراض، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسبب تغير المناخ فى الفترة من عام 2030 إلى 2050 نحو 250,000 وفاة كل عام، عالميًا بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن التعرض لتلوث الهواء والحرارة الشديدة يزيد من مخاطر الوفاة بنسبة 20%، مشيرة إلى أن التلوث يتسبب فى إحداث ضرر لـ 99% من سكان الكوكب، مؤكدة أن العالم يستحق أن يتنفس هواء نقيًا.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يتنفسون هواء غير صحي، حيث إن الهواء الملوث الناجم عن حرق الوقود مثل النفط، والفحم، والغاز الطبيعي يتسبب في وفاة 13 شخصًا كل دقيقة، بسبب الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وأضاف أن النفايات البلاستيكية المنتشرة في أعماق المحيط وأعلى قمم الجبال وتأثيرها تؤثر على سلاسل الغذاء، مضيفًا أن تغير المناخ يزيد من وتيرة خطورة الظواهر الجوية الشديدة مثل الجفاف، والذي سيكون له تأثير كبير على الزراعة العالمية، وإنتاج الغذاء، وبالتالي يؤدي إلى سوء التغذية.

وأشار إلى تأثير تغير المناخ على إمكانية الوصول الآمن لمياه الشرب النظيفة، سواء بسبب الجفاف أو التلوث الناجم عن العواصف والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحار، منوهًا إلى أن حوالي 2 مليار شخص حاليًا يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن كثرة الوفيات الناجمة كل عام بسبب الأمراض المعوية الناتجة عن المياه الملوثة وسوء الصرف الصحي.