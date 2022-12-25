رئيس جامعة بنها يتفقد سير امتحانات كلية الحقوق ويؤكد على توفير سبل الراحة للطلاب

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي انطلقت داخل عدد من كليات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجامعة، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق يرافقه الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطمأن رئيس جامعة بنها، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، خلال جولته بتجهيزات الكلية للامتحانات، وكذلك تواجد القيادات والأساتذة في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

فيما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قوافل زراعية لقريتي طنان والسد مركز قليوب، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، وبالتنسيق مع رانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع.

وقال الدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تأتي في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وخطة كلية الزراعة بمشتهر لبرنامج القوافل الزراعية.



جانل من جولة رئيس جامعة بنها



خلال حديث رئيس الجامعة مع الطلاب



رئيس جامعة بنها خلال تفقد سير الامتحانات