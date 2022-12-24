قرارات وزارية بتجديد تعيين 10 مديرين عموم بجامعة بنها.. تعرف عليها

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، صدور عدد من القرارات الوزارية بتجديد تعيين 10 مديرين عموم جدد بجامعة بنها، حيث شملت تلك القرارات تجديد تعيين وائل فؤاد علي مديراً عاماً لأمانة مجالس الجامعة، ومصطفى عبد الرحمن أبو الدهب أميناً لكلية التجارة بدرجة مدير عام، وشريف عبد الله المهدي مديراً عاماً للشئون الطبية بالجامعة، ومحمد مصطفى عبد العزيز مديراً عاماً للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، ونرمين يحيي عبد الرحمن مديراً عاماً للشئون الإدارية بالجامعة.

كما شملت القرارات، تجديد تعيين خالد مصطفي أحمد أميناً لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام، ومحمد إبراهيم غنيمة أميناً لكلية الزراعة بدرجة مدير عام، وعمر محمد منيب مديراً عاماً العلاقات العامة والإعلام، والسيد المغاوري محمد أميناً لكلية التربية بدرجة مدير عام، وهويدا فوزي أحمد أميناُ لكلية الآداب بدرجة مدير عام.

وفي سياق آخر عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة، للنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والتنسيق التام بين جميع المستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لمديرية الصحة أو التابعة للتأمين الصحي أو التابعة للأمانة العامة من أجل دعم القطاع الصحي من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية في المحافظة، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

وناقش محافظ القليوبية، خلال الاجتماع الموسع الذي حضره قيادات منظومة الصحة بالمحافظة آلية التنسيق بين كافة الجهات من خلال غرفة الأزمات المنعقدة بمديرية الصحة على مدار 24 ساعة للإبلاغ على الأماكن الشاغرة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تختص بالمرور علي جميع المستشفيات لبحث إمكانية توسعة وإضافة أسرة جديدة خصوصا أسرة العناية المركزة والحضانات لاستيعاب الأعداد المترددة من المرضى يوميا على المستشفيات المختلفة مطالبا مديري المستشفيات ببذل أقصى الجهود لاستغلال المساحات الموجودة بالمستشفى والتي تصلح لتحويلها لغرف عناية مركزة مؤكدا أن المحافظة داعمة لهم من خلال توفير الأجهزة والطاقة البشرية.