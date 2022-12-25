تعرف على تفاصيل استعدادات جامعة بني سويف لامتحانات الفصل الدراسى الأول

بنى سويف هانى فتحى

وأكد رئيس الجامعة على جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مطالباً بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأشار الدكتور منصور إلي تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية، وسيارات إسعاف داخل مجمعات الجامعة بغرب وشرق النيل لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفيات جامعة بنى سويف.

كما اجتمع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بمديري عموم الإدارات والكليات والمعاهد بالجامعة، بحضور الأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

واستهل الدكتور منصور حسن الاجتماع بتقديم التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وللشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير والبركة والتقدم والازدهار.

ووجه رئيس الجامعة مديري الكليات، بضرورة الاستعداد والجاهزية لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال تجهيز المعامل والقاعات والمدرجات وكافة اللجان والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتوفير أطقم طبية وتمريضية بكل الكليات، وتوفير سيارات الإسعاف بكل حرم جامعي.

وأجرى رئيس جامعة بني سويف حواراً مفتوحاً مع المديرين للاطلاع على سير العمل داخل الكليات والوقوف على كافة التحديات التي تواجههم للعمل على تذليلها وحلها بشكل سريع وفوري.