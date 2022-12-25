حكاية موهبة.. أمانى طالبة بالشرقية تبدع فى إلقاء قصيدة "حكايتك يا مصر"

الشرقية- فتحية الديب

تكتظ محافظة الشرقية بالعديد من المواهب الطفولية فى شتى المجالات المختلفة، حيث كانت أرض الشرقية وريفها الخصب شاهدا على براعة ونجومية العديد من العلماء والفنانين ومختلف المجالات، وفى مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، تعيش "أمانى جابر" طالبة بالشهادة الإعدادية كل هوايتها منذ نعومة أظافرها حفظ الأشعار والقصائد الوطنية وإلقائها فى المناسبات التاريخية بمدرستها.

وقالت " أمانى جابر فرحات " الطالبة بمدرسة الصوفية الاعدادية المشتركة، بإدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية، إنها تحب اللغة العربية جيدا وتحرص على معرفة مفاهيم وأصول اللغة العربية من نطق الحروف بطريقة صحية، ومن هنا تولد داخلها هواية إلقاء الشعر، وأتممت حفظ العديد من القصائد الوطنية الطويلة، وتلقيها فى المناسبات القومية، وكانت الإذاعة المدرسية شاهدة على موهبتها، حتى جذبت قلوب وأنظار رئيس قسم الموهوبين بالإدارة التعليمية بأولاد صقر، الذى عكف على تدريبها وتشجيعها ومشاركتها فى كافة الحفلات والأنشطة المدرسية ودعمها للمشارك فى العديد من المسابقات داخل الإدارة وخارجها.

واستطاعت الطالبة " أمانى" أن تحترف إلقاء الشعر وتطور من أدواتها من تعلم مفاهيم اللغة، لتأثر القلوب بكلمات تنبض بالوطنية والتضحية من أجل الأوطان، حيث حصدت بموهبتها شهادات تقدير وذلك لموهبتها المتعددة فى إلقاء الشعر، منوهة لأن أسرتها لها الدور الأكبر فى تشجيعها وتنظيم وقتها على ثقل موهبتها التى تعشقها وأنها فى بدايتها لكتابة أبيات شعرية قريبا.

وفى نهاية حديثها لـ"اليوم السابع" ألقت قصيدة " حكايتك يامصر" للشاعر عبد الله حسن" ومن كلماتها " بسم الله بسم الشعب بسم الأمة وبسم النيل، بسم الثورة يا بلدى يا حرة وبسم الصبح وبسم الليل، بسم الفرحة اللى بتغطى وش العيل وش الشيخ، اشهدوا ياللى بتسمعوا صوتى، هات قلمك واكتب يا تاريخ ارجع بدل السنة اثنين عشرة عشرين ثلاثين أربعين".