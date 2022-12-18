رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مجلس كلية الطب البيطرى

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس كلية الطب البيطري بحضور الدكتور صبري تمام عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء المجلس، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشئون التنظيمية لأعضاء هيئة التدريس. ومناقشة إضافة عدد من البرامج الجديدة للائحة الكلية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، يأتي هذا في إطار حرص الدكتور منصور حسن، علي حضور مجالس الكليات المختلفة بالجامعة للوقوف على الوضع الحالي لتلك الكليات بكل قطاعاتها وإزالة أي معوقات من شأنها عرقلة سير العمل والاستماع لمختلف الآراء والمقترحات المطروحة للارتقاء بالمستوي التعليمي والبحثي والإداري بالكليات.