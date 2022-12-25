رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد الامتحانات لانعقادها رغم سوء الطقس

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية المعاهد، للأطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في يومها الثانى رغم سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها محافظة الاسكندرية والاطمئنان بعلى تجهيزات جميع المعاهد والمتابعة المستمرة لحين استقرار حاله الطقس .
وحرص رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية الاطمئنان على جميع الطلاب والطالبات وتوفير جميع سبل الأمان لهم حتى انتهاء اليوم وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.
يذكر أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة منذ الساعات الاولى من صباح اليوم وارتفاع منسوب الأمطار فى عدد من شوارع المحافظة .
وكان أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.
وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.
وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
جولة تفقدية لرئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية (1)
جولة تفقدية لرئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية (2)
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