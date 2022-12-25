رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد الامتحانات لانعقادها رغم سوء الطقس

وحرص رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية الاطمئنان على جميع الطلاب والطالبات وتوفير جميع سبل الأمان لهم حتى انتهاء اليوم وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

يذكر أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة منذ الساعات الاولى من صباح اليوم وارتفاع منسوب الأمطار فى عدد من شوارع المحافظة .

وكان أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.